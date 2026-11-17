Скандал вокруг предполагаемых поставок чипов Nvidia в Китай обострил разногласия в администрации президента США Дональда Трампа по поводу политики в отношении Пекина, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Одни хотят дружить с Китаем, а другие хотят конфликта с Китаем», – так Трамп охарактеризовал разногласия в своей команде перед поездкой в Азию. При этом президент подчеркнул, что не считает правильным оскорблять КНР непосредственно перед визитом.

По данным WSJ, министр финансов США Скотт Бессент обвинил главу Минторга Говарда Латника в том, что тот не принял мер против сингапурской компании Megaspeed, которую подозревают в передаче Китаю передовых чипов Nvidia. Как утверждает издание, американские структуры национальной безопасности неоднократно предупреждали об этой угрозе.

Megaspeed, по данным газеты, входит в число компаний Юго-Восточной Азии, которые используют пробелы в американской системе экспортного контроля, чтобы обеспечивать китайские технологические компании доступом к передовым чипам и вычислительным мощностям из США. Трамп, однако, встал на защиту Латника и допустил, что промедление с ограничениями помогло избежать конфронтации с Пекином.

Разногласия отражают более глубокий раскол в администрации: одни чиновники выступают за сохранение экономических договоренностей и нормальных отношений с Китаем, другие опасаются, что такой подход создаст долгосрочные угрозы национальной безопасности США. Скандал вокруг Nvidia усилил позиции сторонников более жесткой линии, в том числе госсекретаря Марко Рубио.

В то же время Трамп по-прежнему рассчитывает заключить новое экономическое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином до истечения срока торгового перемирия в январе.

По информации WSJ, на встрече с китайским лидером американский президент не намерен поднимать тему Элис Хуанг – бывшей сотрудницы Megaspeed, которую США подозревают в связях с китайской разведкой. У нее были романтические отношения с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом. Белый дом рассчитывает таким образом не допустить, чтобы эта «неразбериха» повлияла на переговоры Трампа и Си.