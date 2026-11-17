Иран предложил Армении расширить сотрудничество в энергетике и готов подключить свои технические и инженерные ресурсы к строительству нефтеперерабатывающего завода, сообщает агентство SHANA.

Данный вопрос во вторник в Тегеране обсудили исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном.

По словам Боварда, стороны провели продуктивные переговоры об участии иранских частных компаний в строительстве НПЗ. Тегеран готов рассмотреть предложения Еревана и обсудить возможные формы участия в проекте. Кроме того, Иран намерен изучить новые направления сотрудничества с Арменией в сфере газовых поставок и проработать необходимые технические вопросы.

Бовард также заявил о готовности Тегерана без ограничений поставлять в Армению сжиженный нефтяной газ и помочь республике создать необходимую для этого инфраструктуру.

Сейчас Армения получает природный газ из Ирана по программе «газ в обмен на электроэнергию». За каждые 3 кВт·ч электроэнергии, поставленной армянской стороной, республика получает 1 кубометр газа. Ежегодный объем поставок по этой схеме составляет около 476 млн кубометров.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что Ереван намерен искать альтернативные источники газа и готов закупать его в том числе у Ирана, Азербайджана и Турции. При этом он подчеркнул, что республика не собирается менять зависимость от одного поставщика на зависимость от другого.