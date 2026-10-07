Совет по медиа и вещанию Азербайджана назвал дезинформацией сообщения зарубежных СМИ о работе экс-главы немецкой разведки Аугуста Ханнинга на Азербайджан.

«Распространяемая рядом зарубежных СМИ в рамках расследования в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга информация, в которой упоминается Азербайджан, носит дезинформационный характер и расценивается как составная часть кампании по очернению Азербайджана, интенсивно проводимой в последнее время», — говорится в заявлении.

В Совете отметили, что утверждения о связи Азербайджана с указанным расследованием первоначально появились в немецком издании Der Spiegel, после чего были распространены Reuters, AFP, France 24, The Times, The Telegraph и другими международными СМИ.

Как отметили в Совете, подобные утверждения являются безосновательными и преподносятся широкой аудитории как установленный факт, что вызывает серьезную обеспокоенность:

«Распространение подобных материалов без ссылки на официальный источник считается неприемлемой информационной манипуляцией», — заявили в Совете.

В ведомстве считают, что целью распространения такой информации является нанесение ущерба отношениям Азербайджана и Германии.

«Грязное намерение сил, стоящих за этой дезинформационной операцией, заключается в нанесении ущерба азербайджано-германским отношениям, которые в последнее время получили дальнейшее развитие», — говорится в заявлении.

Совет по медиа и вещанию решительно осудил дезинформационные кампании, направленные на представление Азербайджана в негативном контексте в международном информационном пространстве.

Совет также призвал международные СМИ соблюдать принципы профессиональной журналистики, в том числе требования точности и объективности, ссылаться на надежные источники, проверять информацию и не допускать распространения недостоверных сведений и манипулирования общественным мнением.