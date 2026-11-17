Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на £240 млн, в который войдут более 1000 ракет малой дальности для ПВО, пусковые установки и свыше десятка радиолокационных станций, заявил министр обороны Уэс Стритинг. Об этом сообщает Reuters.

«В Украине президент Путин использует зиму как оружие. Именно поэтому мы должны продолжать превращать нашу неизменную поддержку Украины в реальные возможности для защиты от российских атак», – сказал Стритинг на заседании Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Агентство отмечает, что новые ракеты уже доказали эффективность против реактивных беспилотников «шахед», которые Россия использует для ударов по украинским городам и инфраструктуре. РЛС помогут обнаруживать воздушные цели и своевременно выявлять угрозы.

Поставки начнутся в середине декабря. Они дополнят уже переданные Великобританией 400 зенитных ракет.

Пакет на £240 млн входит в ранее обещанное финансирование в размере £500 млн, о котором британские власти объявили в прошлом месяце. Таким образом, речь идет не о дополнительных средствах сверх этой суммы.

Оставшуюся часть помощи Украине премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен представить в четверг на встрече «коалиции желающих».