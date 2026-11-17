Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием в Баку и назвал страну надежным партнером Германии и Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, стороны намерены углублять сотрудничество в рамках стратегической повестки. Вадефуль также подчеркнул, что Германия выступает за мир и сотрудничество между Азербайджаном и Арменией и готова поддерживать мирный процесс в регионе.
Thank you @presidentaz, for your warm welcome in #Baku. #Azerbaijan 🇦🇿 is a reliable partner for 🇪🇺
& #Germany. Together we are deepening our relationship with our Strategic Agenda. 🇩🇪 encourages peace & cooperation between 🇦🇿 & 🇦🇲. We stand ready to support peace in the region. https://t.co/u2Wcfp3J7T
— Johann Wadephul (@AussenMinDE) November 17, 2026