С 1 января 2027 года государство планирует покрывать 50% расходов на установку солнечных панелей на объектах сельскохозяйственного назначения, в первую очередь на артезианских скважинах. Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Маджнун Мамедов на общественном слушании по проекту закона «Об аграрной сфере».

По словам министра, вопрос артезианских скважин неоднократно поднимался гражданами, и одной из основных проблем является высокая стоимость электроэнергии, из-за чего предприниматели не заинтересованы в эксплуатации таких объектов.

«С 1 января 2027 года 50% установки солнечных панелей на объектах сельскохозяйственного назначения, и в первую очередь на артезианских скважинах, будет оплачивать государство», — заявил Мамедов.

Он отметил, что использование солнечной энергии позволит существенно сократить расходы на электроэнергию при эксплуатации скважин.

«Расходы на электроэнергию существенно снизятся, и автоматически после этого ситуация изменится на противоположную — люди сами будут стремиться к тому, чтобы артезианская скважина перешла в их владение», — сказал министр.

Мамедов призвал фермеров и предпринимателей воспользоваться этой возможностью после запуска соответствующего механизма.

По его словам, информацию о новой мере поддержки также могут довести до сельхозпроизводителей исполнительные органы в регионах.