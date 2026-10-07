Грузия откажется от услуг компаний-посредников при импорте электроэнергии из Азербайджана и других стран.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

«Очень важно, что импорт электроэнергии из Азербайджана будет осуществляться без посредника. Отныне импорт электроэнергии ни из одной страны не будет осуществляться через посредника. В частности, в случае с Азербайджаном благодаря исключению посредника государство будет ежегодно экономить несколько миллионов лари», — заявил Кобахидзе.

Согласно статистике Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, в январе–августе 2026 года Грузия импортировала из Азербайджана 164 млн кВт·ч электроэнергии. В 2025 году объем поставок составил 417 млн кВт·ч, в 2024 году — 186 млн кВт·ч, а в 2023 году — 3,3 млн кВт·ч.

Посредником при импорте электроэнергии из Азербайджана является ООО «Тбилисская инвестиционная группа», из России — Lux Energy, из Армении — Trading Solutions.