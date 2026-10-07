Сегодня с 15:00 на некоторых участках дорог Баку начнутся ремонтные работы, в связи с чем движение транспорта будет частично ограничено.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, работы будут проводиться на улице Джафара Джаббарлы в поселке Бинагади Бинагадинского района.

Кроме того, ремонт запланирован на шоссе Забрат–Маштага в Сабунчинском районе — на участке от пересечения с улицей Эльшана Магеррамли до здания Академии Государственного таможенного комитета.

На этом участке работы будут проводиться в обоих направлениях.

Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность в зоне проведения ремонта.