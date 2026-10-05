Япония планирует до конца 2026 года безвозмездно передать Узбекистану 90 современных газораспределительных пунктов (ГРП) общей стоимостью $3 млн.

Об этом сообщили в компании Hududgazta’minot — национальном операторе по распределению и поставкам природного и сжиженного газа потребителям.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Hududgazta’minot с японской ITO Corporation и направлен на модернизацию газовой инфраструктуры Узбекистана.

В настоящее время специалисты двух стран обследуют территории, оценивают состояние действующих газовых сетей и согласовывают технические параметры, необходимые для безопасного ввода нового оборудования в эксплуатацию.

Поставить и установить все 90 газораспределительных пунктов планируется до конца 2026 года.

В Hududgazta’minot отметили, что новое оборудование позволит стабилизировать давление в региональных газовых сетях, повысить надежность газоснабжения и эффективность использования энергетических ресурсов.

Ожидается, что модернизация газораспределительной инфраструктуры также повысит стабильность и безопасность поставок природного газа потребителям.