Азиатский банк развития (АБР) выделит $150 тыс. Азербайджану в рамках региональной программы цифровой трансформации стран Центральной и Западной Азии.

Средства предназначены для проведения диагностики цифровой сферы Азербайджана и формирования портфеля инвестиционных проектов. Программа также предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, укрепление кибербезопасности, совершенствование механизмов обмена данными и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект.

Общий объем технической помощи АБР составляет $1 млн, средства предоставляются в виде гранта. Программа рассчитана на период с сентября 2026 года по сентябрь 2030 года.

Помимо Азербайджана, в ней участвуют Армения, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Из общего объема финансирования на долю Азербайджана приходится 15%.

В рамках программы АБР намерен проводить исследования, готовить инвестиционные проекты и оказывать экспертную поддержку государственным структурам стран-участниц.