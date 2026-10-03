Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром российский беспилотник «Шахед» ударил по Северному мосту в Киеве.

По его словам, в течение ночи российским атакам также подверглись жилые дома, железнодорожная инфраструктура и энергетические объекты в нескольких регионах Украины. В Черноморске, заявил Зеленский, беспилотник атаковал судно.

Зеленский также сообщил об ударах украинских дальнобойных средств по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, включая Самарскую область и позиции расчётов «Искандеров» в Брянской области.