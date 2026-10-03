Возобновление инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах Ирана возможно только после официального подтверждения безопасности со стороны агентства. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Вахид Ахмади.

По его словам, Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, включая инспекции и другие формы взаимодействия.

Ахмади заявил, что Иран ожидает от международного регулятора официального заявления о том, что обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых страны.

«Возобновление инспекций и сотрудничества с агентством станет возможным только тогда, когда МАГАТЭ официально объявит, что обеспечены необходимые условия для безопасности ядерных объектов и ученых-ядерщиков Ирана», — сказал парламентарий в интервью телеканалу SNN.

Ахмади также заявил, что ядерные объекты стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия, по его мнению, должны быть защищены от нападений.

В сентябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство по-прежнему не имеет доступа к заявленным ядерным объектам Ирана и не располагает необходимой информацией об их состоянии. По его словам, это не позволяет агентству в полной мере выполнять свои обязательства по гарантиям в отношении иранской ядерной программы.

При этом Великобритания, Франция, Германия и США заявляли, что МАГАТЭ готово возобновить проверки в Иране, а отсутствие доступа связано с позицией Тегерана.