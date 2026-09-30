Сверхбогатые американцы отрываются уже не только от среднестатистических граждан. Бум на фондовом рынке, увеличивший их совокупное состояние на триллионы долларов, привел к тому, что самые состоятельные американцы все сильнее опережают даже других богатых граждан страны.

Согласно новым данным Федеральной резервной системы США, совокупное состояние богатейших 0,1% американцев с конца 2019 года увеличилось более чем вдвое. Как показывает анализ данных ФРС, проведенный The Wall Street Journal (WSJ), именно в год начала пандемии сверхбогатые начали заметно отрываться от остальных состоятельных групп населения.

В денежном выражении за этот период самые богатые американцы увеличили свое совокупное состояние на $14,5 трлн. При этом большая часть прироста — около $10 трлн — пришлась на рост стоимости акций и паев инвестиционных фондов. Данные ФРС охватывают период до конца июня.

Сегодня богатейшие 0,1% американцев контролируют около $28 трлн, или примерно 15% совокупного богатства страны, которое составляет почти $186 трлн. Среднее состояние одного домохозяйства в этой группе превышает $200 млн.

По наиболее подробным доступным данным ФРС, в 2022 году для попадания в число богатейших 0,1% американцев необходимо было обладать состоянием не менее $45,8 млн. С тех пор состояние этой группы выросло примерно на 50%, поэтому сегодня порог вхождения значительно выше.

Люди, входящие в эту категорию, как правило, не являются обычными наемными работниками, получающими зарплату. Гораздо чаще это, например, владельцы сетей автосалонов или наследники крупных состояний, живущие за счет инвестиционного дохода.

Недавний прирост состояния сверхбогатых только за счет фондового рынка значительно превышает совокупное богатство беднейших 50% американцев, составляющее около $4 трлн.

При этом именно у нижней половины населения состояние в процентном выражении выросло сильнее, чем у любой другой группы. Этому способствовало сочетание роста стоимости жилья и государственной помощи в период пандемии, которая увеличила средства на банковских счетах и помогла американцам сократить задолженность.

Тем не менее на беднейшую половину населения приходится лишь 2,3% совокупного богатства страны. Среднее состояние домохозяйства в этой группе составляет около $63 тыс.

В результате среднестатистическое домохозяйство из богатейших 0,1% располагает состоянием, которое более чем в 3 000 раз превышает состояние среднего домохозяйства из нижней половины населения.

Согласно анализу данных ФРС, проведенному профессорами экономики Оуэном Зидаром и Эриком Цвиком для их недавней книги The Everywhere Millionaire, среди богатейших 0,1% американцев 37% получают основную часть доходов от бизнеса, а 26% — от прироста капитала. Лишь 10% получают большую часть своих доходов в форме заработной платы.

Главная причина столь стремительного увеличения разрыва заключается в том, что состоятельные люди владеют огромным количеством акций.

За 12 месяцев, завершившихся 30 июня, индекс S&P 500 вырос на 21%. Благодаря этому богатейшие 0,1% американцев получили почти $4 трлн дополнительного состояния за счет роста фондового рынка.

Около 137 тыс. домохозяйств, составляющих богатейшие 0,1% населения США, и без того на протяжении последних десятилетий становились богаче относительно остальных американцев благодаря более высоким доходам и снижению налоговых ставок.

Теперь бум на фондовом рынке, поддерживаемый высокими корпоративными прибылями и стремительным ростом акций технологических компаний, еще больше увеличивает их состояние.

Для сравнения, остальные представители богатейших 10% американцев за тот же период увеличили свое совокупное состояние на $38,2 трлн. Однако эта сумма распределена между почти в сто раз большим количеством домохозяйств.

В целом американцы со временем также становились богаче. Рост заработных плат работников с высшим образованием, предпринимательство и фондовый рынок способствовали увеличению состояния миллионов граждан США. Подорожание недвижимости также повысило благосостояние американцев, владеющих собственным жильем.

Однако многие другие граждане так и не получили полноценного доступа к этому росту благосостояния, а устойчивая инфляция оказывает давление даже на тех, кто зарабатывает шестизначные суммы в год.

Стремительный рост богатства на самой вершине имущественной пирамиды превратился в острый политический вопрос и стал одним из факторов, способствующих росту популярности политиков демократическо-социалистического направления, таких как мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

Под богатством понимается стоимость активов домохозяйства — например, акций и собственного капитала в недвижимости — за вычетом обязательств, таких как ипотечные кредиты и задолженность по кредитным картам.

«Фондовый рынок стремительно растет, поэтому для тех, у кого значительная часть средств вложена в акции, последние годы оказались чрезвычайно удачными», — отметил Цвик.

Некоторые состоятельные люди берут кредиты под залог растущих в цене портфелей акций, чтобы финансировать свой образ жизни. Однако даже инвесторы, которые продолжают держать средства на рынке, зачастую начинают больше тратить, когда акции дорожают.

Рост стоимости активов улучшает их восприятие собственного финансового положения и стимулирует потребление — явление, которое экономисты называют «эффектом богатства».