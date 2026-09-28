Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в республике Андрея Вешкина. Об этом сообщает «Рёнхап».

По информации журналистов, от дипломата потребовали прибыть в МИД после того, как Киев обнародовал информацию о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу.

В Южной Корее на этом фоне обвинили Украину в нарушении соглашения о неразглашении, направленного на сохранение в тайне факта передачи и защиту солдат КНДР. При этом украинские СМИ утверждали, что источник в администрации украинского лидера отверг существование соглашения о конфиденциальности между Киевом и Сеулом.