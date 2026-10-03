Россия и Казахстан совместно прорабатывают меры по обеспечению безопасности объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на фоне атак на его инфраструктуру. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, сообщают СМИ.

По его словам, Москва регулярно обсуждает с казахстанской стороной физическую безопасность объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске.

«Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», — заявил Стерник.

Он отметил, что для сохранения стабильной работы нефтепроводной системы российская и казахстанская стороны также поддерживают контакты с западными акционерами КТК.

По словам Стерника, перебои в работе консорциума создают риски для стабильности мировых поставок энергоносителей и могут привести к росту цен на топливо.

Российский дипломат утверждает, что с февраля 2025 года фиксируются систематические атаки беспилотников на объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью. По его словам, в 2026 году произошло восемь таких инцидентов.

Стерник подчеркнул, что перевозившееся судами сырье предназначалось для западных потребителей. Он также заявил, что ряд зарубежных лидеров выражает обеспокоенность атаками на объекты и суда, связанные с КТК.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана вновь призвала украинскую сторону не допускать нападений на казахстанские суда в Черном море.

В июле у морского терминала КТК произошла серия атак беспилотников на нефтяные танкеры. После инцидентов консорциум временно приостанавливал операции по отгрузке и приему нефти, что повлияло на объемы добычи в Казахстане. Позднее транспортировка по маршруту Тенгиз — Новороссийск и погрузка нефти на терминале были восстановлены.

В конце июля и августе сообщалось о новых атаках на суда в районе терминала. Российская сторона возложила ответственность за эти инциденты на Украину. Киев в приведенном материале ответственность за атаки не подтверждал.