Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут ввести санкции против российских и китайских компаний, участвующих в разработке спутниковой системы «Рассвет».

Как сообщает Financial Times, Зеленский утверждает, что Россия развивает собственную низкоорбитальную спутниковую сеть после ограничения доступа российских военных к американской системе Starlink.

По словам украинского президента, Китай оказывает России содействие в создании аналога Starlink. Зеленский заявил, что неоднократно обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность введения санкций против компаний, связанных с проектом. Последний раз, по его словам, этот вопрос поднимался во время встречи двух лидеров в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский также заявил, что система «Рассвет» может начать полноценную работу до конца 2026 года или в начале 2027-го.

Разработчиком спутниковой системы выступает российское Бюро 1440, входящее в ИКС Холдинг. Первый запуск 16 спутников «Рассвет» состоялся в марте 2026 года. В дальнейшем компания планирует расширить группу до сотен аппаратов. По данным Janes, в 2026 году Россия уже осуществила несколько запусков спутников системы.