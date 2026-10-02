Генсека НАТО Марка Рютте и канцлера Германии Фридриха Мерца освистали на церемонии вручения награды за вклад в «поддержание мира».

В немецком Мюнстере церемония вручения Международной премии Вестфальского мира НАТО прошла на фоне протестов. Награду от имени альянса получил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с торжественной речью в честь лауреата. У ратуши собрались противники награждения. Участников церемонии встретили свистом и криками. Протестующие скандировали «Кровь на ваших руках», а также лозунги против НАТО. С площади также звучали крики «Убийцы» и «Viva Палестина».