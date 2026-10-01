Цены на бензин, дизельное и авиационное топливо в мире выросли на 60–97% из-за нехватки нефтеперерабатывающих мощностей на фоне войны США против Ирана, заявила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак.

«Мы наблюдаем рост цен на дизельное топливо, бензин и авиатопливо на 60-97% в сравнении с довоенными показателями. Это отражает нехватку нефтеперерабатывающих мощностей», – заявила Козак на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, альтернативные нефтеперерабатывающие предприятия работают почти на полную мощность.

Козак указала, что потрясения на нефтяных рынках связаны не только с трудностями транспортировки нефти и природного газа через Ормузский пролив, но и с потерей части нефтеперерабатывающих мощностей в странах Персидского залива.