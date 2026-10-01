Очередная 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2026 в Баку стала площадкой не только для демонстрации вооружений, но и для заключения конкретных соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.

Крупнейший пакет договоренностей оформлен между Азербайджаном и Турцией. Как сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, общая стоимость контрактов и меморандумов превышает $500 млн. В него вошли поставки 14 учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ-II от TUSAŞ, радаров ALP-100 от ASELSAN, барражирующих боеприпасов MIZRAK и системы ANTIDOT от Baykar, а также береговой оборонной системы BARBAROS от Roketsan.

Особое внимание привлек MIZRAK — дальнобойный интеллектуальный барражирующий боеприпас с заявленной дальностью более 1000 километров и продолжительностью полета свыше семи часов. Он оснащается двумя 20-килограммовыми боевыми частями либо 20-килограммовой боевой частью и радиочастотной головкой самонаведения, позволяющей работать по источникам радиоизлучения. Предусмотрены оптико-электронные и инфракрасные средства наблюдения, а также интеграция с Bayraktar TB2, TB3 и AKINCI.

В рамках контракта на BARBAROS Азербайджан получит пусковую и стрельбовую системы, а также противокорабельные ракеты ATMACA и ÇAKIR. Поставки уже начались и будут продолжаться в течение двух лет. Параллельно Roketsan совместно с азербайджанским партнером создал предприятие Azerbaijan Roketsan, которое уже приступило к производству.

При этом ADEX-2026 показала широкий спектр военно-технических связей Баку. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с заместителем министра обороны России Василием Осьмаковым развитие военного и военно-технического сотрудничества, обмен опытом в боевой подготовке, военном образовании и военной науке. Москва также заявила о намерении перевести сотрудничество на комплексную среднесрочную основу.

Свою заинтересованность в выставке продемонстрировали США: среди американских участников были Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3Harris, Motorola, Persistent Systems и другие компании. Отдельные встречи прошли с представителями Великобритании и Словакии.

Еще один показатель — развитие собственного экспортного потенциала Азербайджана. Компания BLACKYARD сообщила о поставках в Пакистан БПЛА F-5000, DT-001 и F-1500. Отдельные версии этих аппаратов способны находиться в воздухе до пяти часов и удаляться от точки запуска на расстояние до 500 километров.

Таким образом, ADEX-2026 продемонстрировала одновременно расширение закупок, углубление международной военно-технической кооперации, переход к локализации производства и развитие экспортного направления азербайджанской оборонной промышленности.

Как эти процессы меняют структуру оборонно-промышленного комплекса Азербайджана и его военно-технические возможности, Minval Politika обсудил с военным экспертом Тамерланом Вагабовым.

Отметим, что Тамерлан Вагабов в разные годы занимал должности советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины, работал в Министерстве обороны Украины, Госконцерне «Укроборонпром», МИД, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, а также был координатором антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции.

«ADEX, как всегда, с каждым годом в Азербайджане становится более развернутым и развитым событием. И я как оборонный промышленник могу сказать однозначно, что это значимое событие в нашей индустрии. Он собирает действительно очень большое количество конкретных компаний с качественными продуктами», — отметил эксперт, оценивая значение нынешней выставки.

Говоря о масштабном пакете соглашений с Турцией, Вагабов подчеркнул, что расширение военно-технического сотрудничества между двумя странами является продолжением уже существующего направления. По его словам, тесные связи Азербайджана и Турции в оборонной сфере закономерно находят отражение в конкретных контрактах и совместных проектах.

«Что касается сотрудничества Азербайджана с Турцией, это естественно, потому что Азербайджан с Турцией являются стратегическими союзниками, в том числе и по части военно-технического сотрудничества», — сказал он.

Отдельно эксперт остановился на структуре новых соглашений. По его мнению, показательно, что речь идет не только о классических вооружениях, но и о радарах, системах радиоэлектронной борьбы, беспилотных технологиях и других быстро развивающихся направлениях.

«Что касается радаров, систем радиоэлектронной борьбы и так далее, это тоже нормально, потому что робототехника, электронная борьба, радиоэлектронная борьба и БПЛА — это динамично меняющиеся индустрии. Это не является классическим вооружением, как артиллерия и так далее. Соответственно, вызовы все время меняются, и нужно успевать за этим, чтобы защитить себя от потенциальных угроз беспилотных летательных аппаратов — воздушных, наземных, подводных и так далее», — отметил Вагабов.

По его словам, именно быстрые изменения в этих технологиях требуют постоянного обновления соответствующих возможностей. Поэтому появление на ADEX-2026 новых радиолокационных, беспилотных и радиоэлектронных систем эксперт считает закономерной частью развития современного оборонного комплекса.

Важным фактором он считает и возможность взаимного обмена компетенциями. По словам Вагабова, развитие турецкой оборонной промышленности отражается на возможностях Азербайджана, однако сотрудничество не следует воспринимать как одностороннее движение.

«Успехи Турции в этом направлении зеркально отражаются и на Азербайджане, потому что Азербайджан тоже может со своей стороны предложить свою экспертизу и бывшего Советского Союза, и промышленное наследие в сфере электроники, тяжелой индустрии и других систем перехвата, обнаружения, систем поражения и так далее», — пояснил он.

Именно поэтому, считает эксперт, нынешнюю динамику следует рассматривать как двустороннее взаимодействие, в котором стороны используют различные технологические и производственные компетенции.

Отдельное место в этом контексте занимает локализация производства. Создание совместного предприятия Azerbaijan Roketsan и запуск производства в Сумгайыте, по сути, переводят часть сотрудничества из плоскости закупок готовой продукции в область промышленной кооперации. При этом заявленная возможность последующего экспорта продукции в третьи страны добавляет к этому процессу еще одно измерение — формирование внешних рынков для продукции, выпускаемой с участием азербайджанских предприятий.

По мнению Вагабова, у Азербайджана есть возможности для дальнейшего расширения именно этого направления.

«Учитывая международные отношения Азербайджана в тюркском мире, его вес, положение и его внешнюю политику, Азербайджан демонстрирует внешнеполитическую деятельность, которая приносит не только риторику, но и дивиденды в виде больших рынков сбыта», — сказал эксперт.

В качестве потенциальных направлений он назвал Центральную Азию, Ближний Восток, Африку, Европу и другие регионы.

«Соответственно, этому стоит только радоваться, и это все видно на примере. И Азербайджану достаточно много возможностей для дальнейшего укрепления локализации различных видов вооружений», — добавил Вагабов.

При этом показательно, что на самой ADEX-2026 присутствовали одновременно представители разных центров военно-промышленного сотрудничества. Наряду с масштабным турецким пакетом состоялись переговоры с российской военной делегацией, были представлены американские оборонные компании, а также прошли встречи с представителями Великобритании, Словакии и других государств.

В результате выставка стала не только витриной современной оборонной продукции, но и площадкой, где одновременно обсуждались закупки, технологическое сотрудничество, локализация, подготовка кадров, производство и возможный экспорт. На этом фоне появление у Азербайджана собственных компаний, выходящих на зарубежные рынки, дополняет картину перехода от исключительно закупочной модели к более сложной системе участия в оборонно-промышленной кооперации.