«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 1 ноября 2026 года увеличат количество рейсов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку до четырех в день. Об этом сообщили в пресс-службе АЖД.

Согласно новому графику, действующий поезд будет отправляться из Баку в 23:00 и прибывать в Тбилиси в 08:41 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться из Тбилиси в 11:00 и прибывать в Баку в 20:26.

Новый дневной рейс будет отправляться из Баку в 09:10 и прибывать в Тбилиси в 19:11. Обратно поезд отправится из Тбилиси в 22:00 и прибудет в Баку в 07:57 следующего дня.

Минимальная стоимость проезда в одном направлении составит 54 маната из Баку, 44 маната из Евлаха, 41 манат из Гянджи, 38 манатов из Агстафы и 36 манатов из Беюк-Кесика.

Продажа билетов на дополнительные рейсы начнется 2 октября. Для покупки билетов зарегистрированные пользователи сайта АЖД и приложения ADY Mobile должны пройти верификацию личного кабинета через MyGov ID.