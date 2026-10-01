Центральная избирательная комиссия Нахчыванской автономной республики (НАР) досрочно прекратила депутатские полномочия Газанфара Абдуллаева по его обращению.

Решение было принято 1 октября на заседании ЦИК НАР. Комиссия рассмотрела заявление депутата Верховного меджлиса VII созыва с просьбой оказать содействие в досрочном прекращении его полномочий.

В ЦИК отметили, что рассмотрели обращение в соответствии с требованиями законодательства и установили наличие законных оснований для прекращения депутатских полномочий Абдуллаева.

По итогам заседания Центризбирком Нахчывана, руководствуясь Конституцией НАР и соответствующими статьями закона автономной республики «О выборах в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики», приняла решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.