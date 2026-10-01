Шведская Spotify AB и сингапурская TikTok Pte. Ltd. с 1 октября зарегистрированы в Азербайджане в качестве плательщиков НДС за цифровые услуги.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, обе компании прошли регистрацию через электронный портал для международных поставщиков цифровых услуг.

С платежей за услуги, оказываемые зарегистрированными поставщиками цифровых услуг — нерезидентами, НДС банками не удерживается. В этом случае НДС рассчитывают, декларируют и уплачивают в государственный бюджет сами эти компании.