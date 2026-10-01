Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 для удара по территории России, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат», – написал Зеленский в Facebook.

По словам украинского лидера, Украина будет продолжать производство таких ракет. Других подробностей об ударе Зеленский не сообщил.

Компания Fire Point представила ракету FP-7 в 2025 году. В феврале 2026 года появилось видео ее испытательного запуска с наземной платформы.

Заявленная дальность поражения наземных целей составляет до 200 км. Ракета может нести боевую часть массой до 150 кг, а заявленная точность составляет до 14 метров. Максимальная скорость FP-7 достигает 1500 м/с, высота полета – до 65 км.