Новейший турецкий учебно-тренировочный самолет нашел покупателя в Баку. На оборонной выставке ADEX 2026 Турция и Азербайджан подписали пакет оборонных контрактов на сумму более 500 миллионов долларов, главным пунктом которого стал заказ на 14 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Hürkuş-II у компании Turkish Aerospace (TUSAŞ/TAI).

Эта сделка состоялась на следующий день после того, как ВВС Турции официально получили свои первые самолеты Hürkuş-II. По словам главы турецкого управления по закупкам вооружений, Азербайджан получит самолеты очень скоро, поставки запланированы на этот год.

Hürkuş — одномоторный двухместный турбовинтовой учебно-тренировочный самолет, названный в честь Веджихи Хюркуша, турецкого авиаинженера и одного из пионеров турецкой авиации. Он создал первый турецкий аэроплан и основал первую турецкую аэропланерную компанию. Первый полет оригинального прототипа состоялся в августе 2013 года. Hürkuş-II, также известный как Hürkuş-B, — это военная версия с современной «стеклянной кабиной», проекционным дисплеем и многофункциональными дисплеями, расположение которых напоминает дисплеи F-16 , что облегчает переход к скоростным реактивным самолетам для курсантов.