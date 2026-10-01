Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял делегацию Рабочей группы Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST), состоящую из представителей более 20 европейских стран. Об этом Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

Он отметил, что партнерство между Азербайджаном и Европейским союзом имеет стратегическое значение и развивается на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

«В последнее время политический диалог активизировался благодаря контактам на высоком уровне, а практическое сотрудничество получило значительную динамику. Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его стратегическая роль в региональной взаимосвязанности, особенно посредством Среднего коридора, являются важными направлениями отношений между ЕС и Азербайджаном. Одновременно сотрудничество расширяется в сферах чистой энергетики, цифровой трансформации и инноваций, а также инвестиций.

В этом году мы расширили диалог в сфере безопасности до формата Политического диалога и диалога по вопросам безопасности и работаем над новым всеобъемлющим двусторонним соглашением, а также обновленными Приоритетами партнерства.

Развивающаяся двусторонняя повестка создает возможности для преобразования общих интересов в практические результаты», — написал Гаджиев.