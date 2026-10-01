Украина и Еврокомиссия определили формат и сроки работы, которая должна обеспечить полный объем финансовых и оборонных потребностей страны в 2026 и 2027 годах, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026-м и 2027 году. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем», – отметил Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, дальнейшая координация этой работы и согласование действий будут проходить ежемесячно. Он подчеркнул, что такой диалог должен оставаться постоянным.

Президент также сообщил о подготовке дополнительных решений для усиления Украины и защиты страны и украинцев.

Зеленский отдельно поблагодарил президента Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и европейских партнеров за поддержку.

Ранее в четверг ЕК сообщила, что страны ЕС договорились оперативно перейти к выделению €45 млрд в рамках Ukraine Support Loan при соблюдении установленных условий. Кроме того, ЕС начнет работу над определением дополнительных бюджетных и оборонных потребностей Украины.