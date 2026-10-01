Президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР стал следствием внутренних дисбалансов и ошибок нескольких поколений советского руководства. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского президента, слепое доверие позднесоветских лидеров Западу и уверенность в «джентльменских соглашениях» сыграли злую шутку с Советским Союзом.

«Выстраивание доверия – сложный и хрупкий процесс, который легко разрушить», – подчеркнул Путин.

Президент РФ также заявил, что распад СССР стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые после этого «в одночасье проснулись за границей».

