Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не допустит посягательств на Калининградскую область и призвал европейские страны «умерить пыл» в подобных заявлениях.

«Здесь нужно умерить пыл, нужно в Европе, чтобы все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации. Российская Федерация никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на эту неотъемлемую часть. Но при этом мы считаем, что подобная риторика не должна доминировать. Как это сейчас происходит, это плохо», – сказал Песков.

По его словам, любые попытки оказать давление на Калининградскую область неприемлемы, а безопасность региона обеспечивается постоянно.

Коснувшись темы замороженных в Европе российских активов, Песков заявил, что Бельгия понимает неизбежность юридического преследования со стороны России в отношении тех, кто будет принимать решения об изъятии этих средств.