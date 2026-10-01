Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не допустит посягательств на Калининградскую область и призвал европейские страны «умерить пыл» в подобных заявлениях.
«Здесь нужно умерить пыл, нужно в Европе, чтобы все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации. Российская Федерация никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на эту неотъемлемую часть. Но при этом мы считаем, что подобная риторика не должна доминировать. Как это сейчас происходит, это плохо», – сказал Песков.
По его словам, любые попытки оказать давление на Калининградскую область неприемлемы, а безопасность региона обеспечивается постоянно.
Коснувшись темы замороженных в Европе российских активов, Песков заявил, что Бельгия понимает неизбежность юридического преследования со стороны России в отношении тех, кто будет принимать решения об изъятии этих средств.
«В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Соответственно, это страна, компания которой и является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования, те, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств, до конца», – сказал пресс-секретарь российского президента.