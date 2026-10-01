Президент США Дональд Трамп в интервью Time заявил, что у США есть боеприпасы «среднего и выше среднего класса» — «мощнее, чем когда-либо прежде».

«Есть боеприпасы, которые президент Украины Владимир Зеленский не стал бы брать, но это очень мощные боеприпасы. Он не согласился, потому что у него не было самолетов и всего, что нужно для этих боеприпасов», — сказал американский лидер.

По его словам, у США есть много оружия, которым они запасались последние полгода. Трамп подчеркнул, что бывший президент США Джо Байден передал Украине большее количество боеприпасов, чем американцы потратили в войне с Ираном.

Он назвал фейком сообщения о том, что Вашингтон столкнулся с нехваткой боеприпасов, и допустил возобновление атак на Иран после промежуточных выборов в ноябре.