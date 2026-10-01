Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны будут использовать все возможности для смещения Католикоса всех армян Гарегина II с престола.

«Государство будет использовать все рычаги, чтобы заставить Ктрича Нерсисяна (Католикоса всех армян Гарегина II) уйти… И я, как премьер-министр, буду использовать все возможности, чтобы он ушел», – сказал Пашинян в беседе с журналистами.

Премьер также заявил о необходимости создать в парламенте следственную комиссию по вопросу церкви. По его словам, по итогам ее работы необходимо подготовить законодательные инициативы и «остановить оккупацию церкви».

Пашинян подчеркнул, что кризис вокруг Армянской церкви возник не по инициативе правительства и «существует вне зависимости от его воли». Он также заявил, что опубликованный кабмином доклад о кризисе церкви основан на материалах СМИ.

«Наше законодательство регулирует отношения государства и церкви», – отметил премьер, выразив уверенность, что духовная паства сама сместит Гарегина II.

Ранее аппарат премьер-министра Армении опубликовал 74-страничный доклад «О кризисе Армянской церкви», в котором власти обосновывают необходимость смещения Гарегина II и реформирования Армянской апостольской церкви.