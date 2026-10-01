Открытие посольства Эстонии в Баку знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений. Таллин намерен активизировать экономическое сотрудничество с Азербайджаном, расширить взаимодействие в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также изучить возможности участия в развитии транспортных маршрутов, соединяющих Европу и Азию.

Какую роль Эстония отводит Азербайджану в развитии Среднего коридора? Как в Таллине оценивают перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном и дальнейшее сближение Азербайджана с Европейским союзом? И какие возможности открываются перед двумя странами в вопросах послевоенного восстановления Украины? Об этих и других вопросах в эксклюзивном интервью Minval Politika рассказала первый чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Азербайджане Тиина Нирк. Дипломат также поделилась приоритетами своей миссии, рассказала о присутствии эстонского бизнеса на азербайджанском рынке и перспективах расширения двустороннего партнерства.

— Большое спасибо за предоставленную возможность. Я искренне рада и считаю для себя большой честью стать первым послом Эстонии в Азербайджане. На мой взгляд, отношения между Эстонией и Азербайджаном всегда были очень хорошими. Однако открытие посольства свидетельствует о нашей приверженности дальнейшему укреплению и углублению двусторонних связей.

— Прежде всего хотелось бы узнать, каковы Ваши основные приоритеты и каких конкретных результатов вы рассчитываете достичь за время своей дипломатической миссии?

— Моим главным приоритетом станет развитие экономического и делового сотрудничества. Я вижу значительный нереализованный потенциал для углубления наших отношений, в частности для привлечения большего числа эстонских предпринимателей в Азербайджан и расширения возможностей для ведения бизнеса.

То же самое касается и азербайджанских предпринимателей. Мы заинтересованы в том, чтобы они активнее осваивали эстонский рынок, находили новые деловые возможности и рассматривали Эстонию как своеобразные ворота в Балтийский и Североевропейский регионы.

Кроме того, существует множество направлений экономического сотрудничества, в которых мы могли бы значительно расширить взаимодействие. В первую очередь речь идет о цифровизации и информационных технологиях.

Эти направления также входят в число приоритетов Азербайджана. События прошлого года продемонстрировали, насколько большое внимание ваша страна уделяет цифровизации, развитию IT-проектов, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Поэтому я убеждена, что в будущем перед нашими странами откроются широкие перспективы для сотрудничества.

— Продолжая тему экономических связей, хотелось бы узнать, сколько эстонских компаний сегодня представлено в Азербайджане и в каких секторах они преимущественно работают? Аналогичным образом, какие азербайджанские предприятия представлены в Эстонии? Какие меры могли бы способствовать дальнейшему расширению делового присутствия компаний обеих стран?

— В настоящее время объем взаимной торговли товарами и услугами между нашими странами остается относительно небольшим. В 2025 году он составил в общей сложности чуть более 56 миллионов евро. При этом в Азербайджане зарегистрировано около 60 эстонских компаний. Они преимущественно работают в сферах информационных технологий, строительства, логистики и транспорта.

Азербайджанские предприниматели также достаточно активно представлены в Эстонии. В нашей стране существует довольно многочисленная азербайджанская община, действует Азербайджанский дом. В целом азербайджанская община в Эстонии проявляет даже большую активность, чем эстонская община здесь, в Азербайджане.

Что касается дальнейших перспектив, я вижу значительные возможности прежде всего в сфере информационных технологий. Эстонские компании уже участвовали в разработке и развитии IT-систем в Азербайджане, в том числе решений для мобильных сервисов и центров ASAN. Таким образом, эстонские специалисты внесли свой вклад в процесс цифровой трансформации вашей страны. И я вижу возможности для дальнейшего расширения такого сотрудничества.

Разумеется, важную роль играют и деловые контакты. В прошлом году во время официального визита нашего министра в Азербайджан его сопровождала бизнес-делегация, в состав которой входили более 20 предпринимателей. Целью поездки было установление новых контактов и развитие двусторонних деловых связей.

Сегодня реализуются различные проекты, к которым мы можем привлекать предпринимателей как из Эстонии, так и из Азербайджана. Это позволяет устанавливать прямые контакты, укреплять деловые отношения и создавать основу для долгосрочного партнерства.

— Мы уже затронули тему цифровизации. Эстония является одним из мировых лидеров в сфере электронного государственного управления. Видите ли Вы возможности для углубления сотрудничества с Азербайджаном в области искусственного интеллекта, инноваций и цифровых технологий?

— Безусловно. Тем более что развитие этих направлений является одним из приоритетов самого Азербайджана. Эстония обладает значительным опытом в области электронного государственного управления, предоставления электронных услуг и цифровизации. Мы также активно работаем над вопросами развития искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Азербайджан, в свою очередь, уделяет большое внимание развитию IT-сектора, внедрению современных технологий и интеллектуальных решений. Поэтому я действительно вижу хорошие перспективы для сотрудничества в этой области.

Мне известно, что между Эстонией и Азербайджаном уже реализуются определенные проекты, связанные с кибербезопасностью и развитием искусственного интеллекта. Мы рассчитываем на продолжение и углубление этого взаимодействия и со своей стороны активно работаем в данном направлении.

— В настоящее время Средний коридор приобретает все большее значение как транспортный маршрут, соединяющий Европу и Азию. Как Эстония оценивает роль Азербайджана в развитии Среднего коридора и каким образом ваша страна могла бы интегрироваться в эту транспортно-логистическую сеть?

— Это действительно очень важный вопрос, поскольку Средний коридор имеет ключевое значение с точки зрения логистики. Географическое положение Азербайджана позволяет обеспечивать транспортное сообщение с востока на запад и в обратном направлении. Именно поэтому данный коридор играет столь важную роль. Он также имеет большое значение в контексте энергетической безопасности.

Кроме того, развитие этого маршрута открывает дополнительные возможности для сотрудничества между предпринимателями, работающими в сфере логистики и транспортных услуг.

Я считаю, что взаимодействие в данном направлении необходимо углублять и последовательно развивать. Средний коридор предоставляет прекрасную возможность укрепить транспортные и экономические связи между Европой и Центральной Азией, а также Южным Кавказом в целом, при этом Азербайджан играет важную роль в обеспечении этой взаимосвязанности.

На мой взгляд, сегодня это один из наиболее значимых вопросов стратегического характера.

— Переходя к азербайджано-армянскому мирному процессу, хотелось бы узнать, как Эстония оценивает его нынешнее состояние? И какое значение, на Ваш взгляд, установление прочного мира на Южном Кавказе будет иметь для отношений Азербайджана с Европой?

— Подписание декларации в Вашингтоне в прошлом году стало большим шагом вперед и чрезвычайно важным событием. Мы всецело поддерживаем процесс нормализации отношений и мирный процесс. Мы поддерживаем Азербайджан и Армению.

Вопросы безопасности имеют исключительно большое значение. Причем речь идет не только о безопасности двух государств, но и о безопасности Европы в целом.

Мы также открыли посольство в Ереване. Таким образом, Эстония действительно поддерживает мирный процесс. Сейчас крайне важно, чтобы он продолжался и стороны последовательно продвигались к реализации всех договоренностей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном.

— Как представитель государства — члена Европейского союза, как Вы оцениваете нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ЕС? Видите ли вы возможности для дальнейшего углубления этих отношений?

— Я считаю, что отношения между Европейским союзом и Азербайджаном находятся на очень хорошем уровне. В настоящее время ведется значительная работа, в том числе в рамках партнерских отношений. Эстония как государство — член Европейского союза искренне заинтересована в том, чтобы внести собственный вклад в развитие этого сотрудничества.

Мы видим возможности для участия наших предпринимателей в различных проектах. В частности, речь идет о логистических инициативах, транспортных коридорах, включая Зангезурский коридор и другие маршруты.

Я считаю, что все эти транспортные связи имеют большое значение и пользуются поддержкой Европейского союза. Эстония также заинтересована в том, чтобы внести свой вклад в реализацию подобных инициатив и стать их непосредственным участником.