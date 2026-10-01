Азербайджан и страны Центральной Азии намерены довести объем региональной торговли до $20 млрд, а также наладить совместное производство продукции под брендом Made in Central Asia.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку, передает Report.

«Наше будущее наиболее отчетливо просматривается во взаимоотношениях между Южным Кавказом и Центральной Азией. На протяжении многих лет мы становились частью этой региональной архитектуры», — заявил министр.

По словам Джаббарова, политическая составляющая сотрудничества углубилась после того, как в ноябре 2025 года в Ташкенте Азербайджан стал полноправным участником формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Он подчеркнул, что Азербайджан стал первой страной за пределами региона, присоединившейся к этому формату.

Министр также сообщил, что несколько дней назад состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций Азербайджана и государств Центральной Азии.

«Наша цель — довести объем региональной торговли до $20 млрд и создать совместное производство под брендом Made in Central Asia», — сказал Джаббаров.

Он также напомнил о создании Азербайджаном совместных инвестиционных фондов с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Доля Азербайджана в каждом из этих фондов составляет не менее 50%.

По словам министра, эти механизмы позволяют объединить несколько рынков в единую инвестиционную платформу.