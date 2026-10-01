США смогут ограничивать прохождение грузов по «маршруту Трампа» в Армении в рамках санкционных мер. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

По его словам, споры, связанные с реализацией соглашения по маршруту, будут рассматриваться в соответствии с законодательством США и штата Нью-Йорк. При этом компании-подрядчику передаются исключительные права на использование земли.

«Американцы смогут в дальнейшем фильтровать грузы, проходящие по контролируемому ими участку маршрута, грубо говоря, отказаться предоставлять свои услуги в том или ином случае», — отметил Шевцов.

Он добавил, что такой отказ может быть оформлен, в частности, в виде санкционного запрета американским компаниям, включая оператора маршрута, сотрудничать с определенными экономическими операторами.