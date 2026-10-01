Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена применять ядерное оружие против Европы за исключением случаев, предусмотренных российскими доктринальными документами. Об этом он заявил журналистам на полях XXIII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о полученном от России письме с предупреждением о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область.