Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена применять ядерное оружие против Европы за исключением случаев, предусмотренных российскими доктринальными документами. Об этом он заявил журналистам на полях XXIII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о полученном от России письме с предупреждением о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область.
«Ссылки на какие-то угрозы абсолютно неуместны. Да, действительно, есть наши доктринальные документы, где четко оговорены модальность и условия для использования тех или иных видов вооружения. Но все подчинено одной цели – защите территориальной целостности и существования самого российского государства», – указал представитель Кремля.