Президент России Владимир Путин заявил, что прежнему мировому гегемону придется признать реалии многополярного мира. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира», – заявил Путин.

По словам российского президента, не следует ставить целью стратегическое поражение России, «если мы, конечно, хотим жить», – сказал он.

Путин отметил, что путь к новой системе международных отношений будет сопровождаться «неприятными и неожиданными поворотами».