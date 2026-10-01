Президент России Владимир Путин предупредил, что момент, когда применение имеющегося у ведущих держав оружия массового уничтожения уже нельзя будет предотвратить, может наступить неожиданно для всех. Об этом он заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Хочу предупредить, что момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех», – сказал Путин.

Президент РФ призвал обсудить правила ведения вооруженных конфликтов, отметив, что арсеналы ведущих держав содержат вооружения, способные уничтожить все живое или довести Землю до катастрофического состояния.

«Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого», – подчеркнул он.

Путин также заявил, что Россия на протяжении многих лет пыталась стать частью западной цивилизации, однако на Западе стремились «добить и развалить» страну. Он добавил, что там до сих пор звучат призывы «доразвалить империю».

Говоря о возможных способах предотвращения катастрофических сценариев, российский президент отметил способность человека принимать неочевидные и спасительные решения благодаря интуиции и чутью.

