Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа должна усилить военное сдерживание в рамках НАТО на фоне растущих угроз со стороны России.

«Военное сдерживание в рамках НАТО имеет решающее значение для мира в Европе. Россия представляет быстро растущую угрозу для альянса – в странах Балтии, в Северном море, где все более безнаказанно действует теневой флот, и в Германии, где два месяца назад атака беспилотника в Лейпциге едва не достигла цели», – заявил Йеттен.

Он подчеркнул, что Европа столкнулась с новой реальностью в сфере безопасности и на фоне растущего давления «должна показать, на что способна».