Президент России Владимир Путин заявил, что человечеству еще предстоит осознать масштаб нынешних вызовов и договориться о новом мировом устройстве.

«Человечество еще не осознало калибр нынешних вызовов, это начало новой реальности, меняется вся наша жизнь», – сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского президента, рано или поздно странам Востока и Запада, Севера и Юга придется договариваться о мировом устройстве.

Он также подчеркнул необходимость избежать наиболее опасных сценариев развития событий, при которых человечество окажется на грани выживания.

«Продолжение конфликтов в мире, к сожалению, вероятно, – таковы тенденции», – подчеркнул Путин.

Российский президент предположил, что по мере ухода от западной гегемонии мир будет меняться к лучшему.