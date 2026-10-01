Турция и ООН готовят переговоры с участием России и Украины о возможном прекращении огня в Черном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Турция и ООН инициировали новые переговоры…, чтобы обсудить идею прекращения огня в Черном море, чтобы попытаться скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире», – говорится в сообщении.

Встречи запланированы на первую половину октября.

По словам источника, посредниками на переговорах выступят представители швейцарской неправительственной организации «Центр гуманитарного диалога».

Агентство отмечает, что в конце октября на полях Генеральной Ассамблеи ООН прошло закрытое заседание с участием представителей Турции, США и европейских стран. По данным Bloomberg, оно было направлено на то, чтобы «дать старт дипломатической инициативе».