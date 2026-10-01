ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пополнила свой авиапарк очередным самолётом нового поколения Airbus A321neo. С вводом нового воздушного судна общее количество самолётов нового поколения в парке авиакомпании достигло 10 (8 Airbus A320neo и 2 Airbus A321neo), сообщили в авиакомпании.

Самолёт оборудован современным салоном Airspace, бортовой развлекательной системой и высокоскоростным Wi-Fi. Обновлённый интерьер, увеличенные багажные полки и регулируемая система освещения обеспечивают дополнительный комфорт на борту.

По сравнению с самолётами предыдущего поколения Airbus A321neo потребляет примерно на 20% меньше топлива и позволяет сократить объём выбросов углерода в расчёте на одно пассажирское место на сопоставимую величину.

Первый Airbus A321neo пополнил парк Azerbaijan Airlines в июле 2026 года. С поступлением второго воздушного судна этого типа количество новых самолётов, полученных авиакомпанией с начала года, достигло пяти. До конца 2026 года ожидается поставка ещё двух Airbus A321neo.

К 2032 году Azerbaijan Airlines планирует увеличить флот до 50 воздушных судов. Его обновление сопровождается расширением маршрутной сети и т.д.