Производственное объединение (ПО) «Азнефть» SOCAR усилило меры безопасности на производственных объектах из-за ожидаемой неустойчивой и ветреной погоды, сообщила пресс-служба ПО.

На производственных участках ограничено выполнение опасных работ, а для защиты здоровья сотрудников приняты дополнительные меры в соответствии с требованиями охраны труда. В ПО отметили, что все действия проводятся по заранее определенным процедурам безопасности.

«На всех участках проводится соответствующая разъяснительная работа, ситуация находится под контролем», – подчеркнули в объединении.

Ранее сообщалось, что 2–3 октября в Баку, на Абшероне и в ряде регионов Азербайджана ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.