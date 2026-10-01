Пропавший на Лачинском направлении азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев обнаружен на территории Армении, где его задержали местные органы, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ведомстве отметили, что 26 сентября было установлено, что Мусаев, проходящий срочную военную службу, отсутствует в месте службы. К его поискам привлекли силы Министерства обороны и МЧС.

Военная прокуратура начала расследование, в ходе которого появились обоснованные подозрения, что военнослужащий самовольно покинул воинскую часть. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре сообщили, что азербайджанские государственные структуры поддерживают необходимые контакты с армянской стороной, чтобы выяснить обстоятельства нахождения и задержания Мусаева в Армении, а также другие детали произошедшего.

Расследование продолжается.