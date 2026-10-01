Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну с Украиной, а была поставлена в ситуацию, когда ей пришлось защищаться с оружием в руках. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Правда в том, что не мы начали воевать, а начали воевать с нами, поощряя национализм в Украине», – заявил Путин.

По словам президента РФ, одной из причин произошедшего стало расширение НАТО.

Путин также заявил, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой ей пришлось защищаться с оружием в руках.

«Если мы хотим жить, а все хотят жить, то давайте жить дружно и вместе искать пути, как это сделать», – сказал российский президент.

Путин добавил, что «не следовало превращать русофобию и убийство русских людей в государственную идеологию на территории Украины».

