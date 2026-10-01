Сильный ветер ожидается 2–3 октября в Баку, на Абшероне и в ряде регионов Азербайджана, в связи с чем объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале и Гобустане будет дуть северо-западный ветер, скорость которого местами достигнет 20,8–28,4 м/с.

В Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Исмаиллы, Габале, Гаджигабуле, Сальяне, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачыне, Джульфе, Мингячевире, Сабирабаде, Ширване, Дашкесане, Гедабее, Нафталане и Гёранбое ожидается западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

Наиболее сильный ветер прогнозируется в Баку и на Абшероне, а также в Нефтчале и Гобустане.