Президент России Владимир Путин заявил, что существующая система международных институтов нуждается в реформе на фоне изменения мирового баланса и появления новых глобальных рисков. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что некоторые международные организации не прекращают риски, а провоцируют их, обслуживая интересы конкретных стран. Созданные после 1945 года международные институты не отражают ситуацию в мире во второй четверти XXI века, добавил он.

По его словам, Москва поддерживает идею справедливой реформы ООН, однако сейчас ее невозможно провести без внутреннего консенсуса.

Путин также отметил, что к работе ООН есть обоснованные замечания. Российский лидер добавил, организация сегодня управляется менее коллегиально и демократично, чем это предполагалось изначально.

Говоря об изменениях в мировой политике, президент РФ заявил, что реальное влияние Запада в мире снижается. Он также отметил, что классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру государств.

Отдельно Путин предупредил о новых рисках, связанных с развитием технологий. По его словам, они выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения как из-за конфликтов, так и в случае утраты контроля над технологическими процессами.