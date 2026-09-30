Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила мужскую и женскую сборные России к соревнованиям под эгидой организации, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. В CEV подтвердили действие решения Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске российских национальных сборных и официальных лиц к международным соревнованиям.

При этом конкретные условия возвращения российских команд пока не определены. CEV предстоит разработать порядок их участия, после чего соответствующие механизмы представят на утверждение административному совету конфедерации.

Первым официальным турниром по классическому волейболу, в котором российские сборные смогут сыграть, станет Лига наций 2027 года. Чемпионаты Европы среди мужчин и женщин пройдут в 2028 году.