Азербайджан за первые восемь месяцев 2026 года поставил в Грецию около 700 млн кубометров газа, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов по итогам встречи с греческим коллегой Ставросом Папаставру в Афинах.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы энергетического сотрудничества двух стран. Было отмечено, что Южный газовый коридор является стратегической основой энергетического партнерства между Азербайджаном и Грецией.

Стороны также обменялись мнениями по развитию возобновляемой энергетики и переходу к зеленой энергии. Шахбазов представил информацию о большом потенциале ветровой энергетики Азербайджана в Каспийском море, реализуемых проектах в сфере солнечной и ветровой энергетики, а также инициативах по экспорту электроэнергии на европейские рынки.

По итогам встречи стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения энергетического сотрудничества.