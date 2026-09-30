Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Ташкент с рабочим визитом, в рамках которого ознакомится с подготовкой Узбекистана к молодежному чемпионату мира по футболу U-20, который пройдет в 2027 году в Узбекистане и Азербайджане.

Инфантино прилетел в международный аэропорт Tashkent Humo из Баку на борту Gulfstream G650ER авиакомпании Qatar Executive.

Делегацию ФИФА встретили министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов.

В ходе визита глава ФИФА осмотрит спортивные объекты Ташкента и ознакомится с подготовкой к турниру.