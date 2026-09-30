Военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана в рамках учений «Сила единства – 2026» совместно выполняют поставленные задачи, отрабатывая взаимодействие и обмениваясь практическим опытом.

На полигоне участники учений действуют в составе совместных подразделений и совершенствуют навыки слаженной работы при выполнении различных задач.

Военнослужащие поделились своим мнением об учениях. Азербайджанский военнослужащий отметил, что совместные учения позволяют отработать практические навыки и обменяться опытом с коллегами из братских стран. По его словам, слаженность действий при выполнении общих задач дает участникам важный практический опыт.

Военнослужащий из Узбекистана также подчеркнул значение обмена опытом. Он отметил, что участие в совместных учениях помогает совершенствовать навыки взаимодействия и в дальнейшем будет способствовать развитию военного сотрудничества между странами.

В ходе «Силы единства – 2026» военнослужащие трех стран продолжают совместно выполнять различные задачи и совершенствовать навыки взаимодействия.

