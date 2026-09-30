Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс получил предупреждение от России о возможном применении всего арсенала, включая ядерное оружие, в случае воздушной или морской блокады Калининградской области.

«Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», – сказал Рютте, выступая на военно-космической конференции в Брюсселе.

Вместе с тем он призвал страны Балтии «не беспокоиться», а государства НАТО «продолжать поддержку Украины и инвестировать в вооружения». Генсек альянса указал, что НАТО – это оборонный альянс.

Рютте также указал, что не верит в угрозы со стороны РФ.

Говоря о войне в Украине, Рютте заявил, что Россия «не добивается успеха» в конфликте.

«Каждая минута, которую мы тратим на это, – именно то, чего хочет Путин: чтобы мы нервничали и обсуждали: «Что здесь происходит? Что происходит там?», – добавил генсек.